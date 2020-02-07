«Пассажиравтотранс» закупит более сотни новых автобусов за 2 млрд рублей

В этом году ГУП «Пассажиравтотранс» намерен закупить 110 новых автобусов, из них 60 будут работать на газе, а остальные — на дизельном топливе. На обновление автобусного парка потратят 2,17 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу предприятия, будут приобретены, в частности, двухсекционные автобусы за 578,8 млн рублей, автобусы большого класса за 418 млн рублей, а также газомоторная техника за 1,18 млрд рублей. По итогам закупки в 2020 году автобусный парк вырастет на 7,5%.

Ранее стало известно, что в Смольном заявили о намерении отказаться от всех автобусов, работающих на дизеле. По словам Беглова, обслуживание электробусов стоит в 3,5 раза дешевле, чем автобусов на дизельном топливе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские перевозчики не видят необходимости усиливать меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Китае.