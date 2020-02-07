До середины весны ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе

C 10 февраля в Петербурге введут ограничение движение транспорта по нескольким улицам.

До 19-го апреля из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе у проспекта Будённого в посёлке Стрельна, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, до 1-го марта движение будет ограничено по Ленинскому проспекту у улицы Доблести. Там будут вестись работы по прокладке водопровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новые ограничения движения для транспорта на Пулковском шоссе связаны со строительством Среднерогатской улицы — будет перекрыт внутридворовой проезд от Пулковского шоссе до дома №35 корпус 5.