Эксперты назвали регион с самой дешевой водкой

Водка подорожала более чем на три процента. Фото: Pixabay

Водка подорожала более чем на три процента. Фото: Pixabay

Самые низкие цены на алкогольный напиток – в Удмуртии.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на исследование IT-компании «Эвотор». В 2020 году пол-литра водки в России подорожало в среднем на 3,2% — теперь бутылку можно купить примерно за 294 рубля. Дороже всего алкогольный напиток обойдется на Чукотке – 461 рубль. В Якутии же водка стоит 458 рублей, что, кстати, меньше, чем в 2019 году.

Отмечается, что в Петербурге спиртное можно купить 319 рублей – это дешевле, чем в Москве на 24 рубля. Самые низкие цены в России на водку установили в Удмуртии – в среднем пол-литра стоит 241 рубль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы топ-5 регионов, потребляющих больше всего водки. Самыми пьющими названы Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия.