Названы топ-5 регионов, потребляющих больше всего водки

В России определили пять регионов — лидеров по потреблению водки. В список вошли места с холодным климатом.

Самыми пьющими названы Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В лидирующих регионах на душу населения приходится от 12 до 9,6 литров водки. Регионы эти, как пояснил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, традиционно находятся в числе первых по потреблению алкоголя. Основную часть пьющих составляют мужчины, в том числе работающие вахтовым методом.

Потребление водки снизилось в Сахалинской и Магаданской областях и в Карелии, в Коми и на Чукотке, напротив, возросло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по статистике каждая третья бутылка водки на полках магазинов оказывается нелегальной.