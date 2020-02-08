Chevrolet перевернулся на крышу во Фрунзенском районе

Chevrolet перевернулся на крышу во Фрунзенском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Днем в субботу, 8 февраля, водитель Chevrolet не справился с управлением и перевернулся на крышу во Фрунзенском районе города.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все произошло возле дома №40 по улице Витебская-Сортировочная. Автомобиль Chevrolet Epica ехал под управлением 37-летнего водителя. Мужчина не смог справиться с управлением и выехал на обочину, где перевернулся.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего водителя в медучреждение. Он в тяжелом состоянии, согласно данным ОГИБДД по Фрунзенскому району

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Волковской» машина каршеринга перевернулась на крышу.

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