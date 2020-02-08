Китайские ученые обнаружили промежуточного переносчика коронавируса

Научные сотрудники Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории назвали животное, которое может являться промежуточным переносчиком новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал CGTN, по мнению ученых, вероятным переносчиком коронавируса являются панголины. Согласно результатам исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70 процентов. При этом последовательность генома изолированного у панголинов штамма на 99 процентов совпадает с тем, от которого заражается человек.

Также сообщается, что эти животные могут быть не единственными переносчиками вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ гриппа рассказали, когда коронавирус доберется до России.