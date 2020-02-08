В НИИ гриппа рассказали, когда коронавирус доберется до России

В Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева считают, что новый китайский коронавирус могут завести в Россию уже в ближайшее время. Ситуацию с его распространением назвали непредсказуемой.

Сотрудники НИИ гриппа предполагают, что уже к середине февраля коронавирус доберется до России: в это время в Китае ждут пика эпидемии новой коронавирусной инфекции.

По словам и.о. главы НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, из-за близости китайской границы и количества туристов в России, риск распространения вируса по стране довольно высок. Он также не исключил, что есть и невыявленные заразившиеся, у которых вирус не привел к развитию пневмонии, а ограничился ОРЗ, сообщает «Доктор Питер».

Экспертов беспокоит, что коронавирус уже преодолел межвидовой барьер и проникнул в человеческий организм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722.