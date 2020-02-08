Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722

На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены 31 774 человека. По последним данным, 722 человека умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что 2050 человек смогли выздороветь.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. ВОЗ признала распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но заявила, что пока нет поводов говорить о пандемии — глобальной эпидемии. Из города Ухань, остающегося эпицентром распространения болезни, два самолета Минобороны эвакуировали 146 человек. Среди них помимо россиян граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины. Врачи выявили коронавирус у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Заразившихся госпитализировали. Остальные пассажиры, среди которых двое россиян, остались на лайнере. Сейчас он находится в порту японского города Йокогама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирус уже добрался до России, но защитные маски пассажиры подземки получать не будут. Подобная практика раздачи масок у станций метро уже была проведена в феврале 2015 года. Тогда, во время эпидемии гриппа и ОРВИ, этим занялись волонтёры и активисты Выборгского района. Люди смогли получить защитные средства на станциях «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Лесная».