Метро не планирует защищать Петербуржцев от коронавируса

Вирус уже добрался до России, но защитные маски пассажиры подземки получать не будут. Подобная практика раздачи масок у станций метро уже была проведена в феврале 2015 года. Тогда, во время эпидемии гриппа и ОРВИ, этим занялись волонтёры и активисты Выборгского района. Люди смогли получить защитные средства на станциях «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Лесная». В 2018 городскими активистами снова была проведена данная инициатива. Тогда маски получили более 50 тыс. человек за неделю.

В ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что в их планах нет бесплатного обеспечения масками. Они не располагают средствами для этого. Поэтому, если профилактика и будет производиться, то за счёт самих горожан. Или же вновь за счёт неравнодушных волонтёров. Об этом пишет «Мойке78».

Тем временем, в аптеках уже выросли цены на защитные маски во всех регионах нашей страны. Связано это, прежде всего, с возникшей паникой, которая сейчас активно распространяется среди людей во всём мире.

Пока что, у всех пациентов, поступающих в лечебные заведения с подозрением на коронавирус в Петербурге, болезни обнаружено не было. Отсутствуют и официальные заявления о возможности эпидемии в городе от высшего руководства Санкт-Петербурга и его комитетов.

На данный момент, коронавирусом, возникшим в декабре в Китайском городе Ухань, заражено 31тыс. человек. Погибло 638. Справиться же с болезнью смогли 1693 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса.