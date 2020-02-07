Ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Ученые Гонконга разработали устройство для экспресс-диагностики нового типа коронавируса разработано.

Как пишет South China Morning Post, портативное устройство позволяет проводить диагностику за 40 минут.

Экспресс-тесты были направлены в ряд регионов Китая, в том числе в провинцию Хубэй.

Согласно последним данным по обстановке в Китае, связанной с эпидемией коронавируса, от новой инфекции скончались 636 человек. Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Накануне два самолета ВКС эвакуировали из Китая в Тюменскую область 144 человека (россияне и граждане стран СНГ и Украины), которые жили в провинции Хубэй и решили уехать. Заразившихся коронавирусом среди них нет. Люди, тем не менее, проведут на карантине две недели. Из-за вспышки коронавируса врачи по всей стране будут проверять пассажиров в поездах, на станциях и вокзалах. РЖД инструктирует персонал, как действовать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отказ от приема организованных групп туристов из Китая может привести отели Петербурга к многомиллиардным потерям. Согласно данным Rusland SP, в прошлом году Петербург посетили 1,3 миллиона китайских туристов. Общая выручка от их посещения Северной столицы составила, приблизительно, 6,2 миллиарда рублей.