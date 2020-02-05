Петербургские отели могут потерять миллиарды рублей из-за коронавируса

Отказ от приема организованных групп туристов из Китая может привести отели Петербурга к многомиллиардным потерям.

Согласно данным Rusland SP, в прошлом году Петербург посетили 1,3 миллиона китайских туристов. Общая выручка от их посещения Северной столицы составила, приблизительно, 6,2 миллиарда рублей.

Больше всего могут пострадать гостиницы, которые ориентированы исключительно на туристов из Поднебесной. Общий номерной фонд таких гостиниц составляет около трех тысяч номеров.

Недостаток гостей в отелях приведет к снижению стоимости номеров, что сильно повлияет на другие городские отели и гостиницы. Даже несколько месяцев без китайских туристов могут серьезно повлиять на доходы гостиниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации.