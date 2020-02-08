Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома

Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома
Кожевникова больна, но не знает, чем. Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

На теле актрисы появились подозрительные красные пятна, которые постоянно чесались.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем актриса Мария Кожевникова рассказала в Instagram-аккаунте. Девушка написала, что на своем теле недавно обнаружила странные пятна. Испугавшись, артистка начала читать статьи в Интернете и лишь спустя некоторое время догадалась сходить к врачу. Диагноз, поставленный самой себе, не подтвердилась. Пока что врачи не понимают, о какой инфекции идет речь. Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.

Девушка надеется, что среди ее поклонников есть хорошие врачи-дерматологи, которые объяснят, в чем дело. Также артистка посетовала на плохое начало 2020 года и пообещала позже поделиться другими грустными событиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайские ученые обнаружили промежуточного переносчика коронавируса.

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