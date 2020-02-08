Названа стоимость нового бюджетного iPhone 9

Телефон будет стоить около 25 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем сообщает зарубежный ресурс Fast Company. В СМИ анонсировали выход бюджетного айфона в ближайшее время — речь идет об iPhone 9. Его собираются продавать почти за 400 долларов (около 25 тысяч рублей). К слову, столько же стоил на старте продаж iPhone SE. По предварительным данным, в магазинах телефон появится в середине марта 2020 года.

Напоминаем, что до этого такую же информацию распространял аналитик Мин-Чи Куо. Он тоже говорил, что смартфон обойдется в 25 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может снизить продажи iPhone на 10%. Из-за коронавируса могут отложить уже анонсированный старт выпуска 65 миллионов старых моделей «яблочных» смартфонов и 15 миллионов новых.