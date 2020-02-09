«Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

«Зенит» объявил состав с московским ЦСКА, который пройдет в рамках межсезонного сбора в Испании.

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Дриусси, сообщается на официальном сайте питерского клуба.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Кержаков, Караваев, Иванович (К), Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Петербургский «Зенит» сегодня сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании. Встреча состоится на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano в городке Ла Нусия 9 февраля и начнется в 15:00 мск.

После 19 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» набрали 45 очков.

Напомним, 6 февраля «Зенит» обыграл «Сабуртало» на тренировочных сборах. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин почти моментально оформил дубль в матче за «Зенит-2». Футболист, несмотря на длительный перерыв, хорошо проявляет себя на поле.

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