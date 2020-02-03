Кокорин почти моментально оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Футболист, несмотря на длительный перерыв, хорошо проявляет себя на поле.

Нападающий Александра Кокорина в составе «Зенита-2» вышел на поле против бразильской команды «Гремио Новоризонтино». Ему удалось за две минуты оформить дубль – сначала он забил гол на 68-й, а потом на 69-й минутах встречи. В результате «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:1.

Напоминаем, что Кокорин должен был перейти в «Сочи», но отказался. Теперь он тренируется с «Зенитом-2» и зарабатывает, как он сам признался, менее 20 тысяч рублей.

Футболист, к слову, недавно вышел на свободу после 11 месяцев заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Теперь ему предстоит восстановить свою репутацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин заявил: уйду в аренду только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен.