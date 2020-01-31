Кокорин: уйду в аренду только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Кокорин: уйду в аренду только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Александр Кокорин снова в "Зените". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Зенит-2» поделился планами на свое ближайшее будущее.

«Я уйду в аренду, чтобы доказать кому-то что-то, если в «Зените» скажут, что я не нужен. В данный же момент мне сообщили, что поеду на второй сбор с «Зенитом-2». Так что буду принимать решение, когда появится официальная позиция клуба», — сказал футболист в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи» и до конца сезона будет играть в “Зените-2”.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.

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