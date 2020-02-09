В киностудии «Ленфильм» полицейские остановили съемки клипа Pussy Riot

В Петербурге полицейские остановили съемки нового клипа Pussy Riot на киностудии «Ленфильм».

По словам одного из участников коллектива Петра Верзилова в Twitter, в коридорах во время съемок появились сотрудники полиции и сотрудники управления по противодействию экстремизму (Центра «Э»). Через какой-то момент во всех корпусах киностудии выключили свет.

«Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали съемки клипа Pussy Riot «Бесит», — написал Верзилов в соцсетях.

В результате продолжать съемки не представлялось возможным, вся группа в течение нескольких часов находилась в павильоне без света и обогрева.

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