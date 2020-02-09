Спасатели забрали у рискового рыбака снаряжение, чтобы он покинул тонкий лед Дудергофского канала

В Петербурге спасатели попросили рыбака освободить тонкий лед Дудергофского канала. Мужчина сопротивлялся идти на берег до тех пор, пока у него не забрали часть снаряжения.

Все произошло в воскресенье, 9 февраля, на юго-запале города. Любителя рыбной ловли не смутил тонкий лед, в результате чего экстренным службам пришлось проводить спасательную операцию.

По приезду спасателей несколько рыбаков ушли к берегу самостоятельно, однако один из них решил остаться и продолжить ловлю.

«Трое до этого разбежались, один остался», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Уговорить рыбака оказалось не так-то просто, поэтому для начала к нему отправили одного спасателя, который забрал часть необходимого снаряжения.

Только тогда рыбак встал и побрел в сторону берега.

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