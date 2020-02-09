«Все очень напуганы»: неизвестные устроили стрельбу на парковке в Нижнем Парголово

В настоящее время полиция ищет стрелявших. Фото: Pixabay

В настоящее время полиция ищет стрелявших. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга трое неизвестных открыли стрельбу. Выстрелы доносились с парковки на Тихоокеанской улице.

Все произошло в ночь на воскресенье, 9 февраля, в Нижнем Парголово. По словам очевидцев, стрельба началась в 23:58 около дома 1-1. Затем неизвестные покинули автомобильную площадку и ушли в неизвестном направлении.

«Все очень напуганы», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После произошедшего местные жители позвонили в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, однако поймать злоумышленников им не удалось.

В настоящее время полиция ищет стрелявших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что студенты петербургских ВУЗов изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. 17-летняя жительница была госпитализирована.