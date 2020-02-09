Студенты Лесгафта и Политеха надругались над несовершеннолетней

В Петербурге двое студентов избили и изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Один из парней учится на втором курсе в Университете физкультуры имени Лесгафта, а второй — на первом курсе в Политехническом университете.

Преступный инцидент произошел в одной из квартир по Ярославскому проспекту. В отдел полиции обратилась 17-летняя жительница. Она рассказала, что в ночь на субботу, 8 февраля, ее изнасиловали двое малознакомых молодых людей.

Как сообщили 78.ru, девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, различными ушибами и травмой наружных половых органов.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых — 19 и 20 лет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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