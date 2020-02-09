Столкнувшиеся Citroen и Hyundai заняли две полосы на Просвещения

В Петербурге на проспекте Просвещения произошло ДТП с участием Citroen и Hyundai. Машины заняли две полосы.

Авария случилась сегодня, 9 февраля, у поворота на Светлановский проспект. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины стоят друг за другом».

По словам пользователя соцсети «ВКонтакте», у Citroen отвалился передний бампер, а у второй легковушки появилась вмятина на заднем бампере.

Информация о состоянии водителей не приводится.

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