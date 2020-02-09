Хирург назвал самого красивого мужчину в мире

Хирург назвал самого красивого мужчину в мире
Роберт Паттинсон. Фото: Фото: Variety / Deadline

Роберт Паттинсон объявлен «самым красивым мужчиной в мире». Актер стал новым всеобщим любимцем.

В минувшем году британская газета Daily Mail назвала Беллу Хадид «самой привлекательной женщиной в мире». Теперь газета определила такой же статус для мужчины.

Издание составило определение на основе анализа косметического хирурга доктора Джулиана де Сильвы, который опирается на теории Золотого сечения. Это соотношение параметров — мера физического совершенства, используемая художниками и архитекторами со времен эпохи Возрождения.

Для этого хирург рассчитал соотношение пропорций лица многих известных мужчин. Оказалось, что у Паттинсона эти параметры совпадают с Золотым сечением больше всего — 92,15%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что новый супруг Памелы Андерсон бросил ее через несколько дней после свадьбы.

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