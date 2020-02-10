Новые автобусы довезут пассажиров до Гатчины и Мурино

Новые автобусы довезут пассажиров до Гатчины и Мурино
На маршруты до Гатчины и Мурино добавили новые автобусы. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Автобусные маршруты между Петербургом и Гатчиной, а также в Мурино обзаведутся новым комфортабельным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, с понедельника, 10 февраля, шесть новых автобусов начали ходить на маршруте №631. Автобусы отправляются от станции метро «Проспект Ветеранов», заезжают в Красное Село, после чего прибывают в Гатчину. Транспорт вмещает 50 пассажиров и оборудован электронными табло, а также автоинформаторами.

Пять низкопольных автобусов вышли на маршрут №1 в Мурино. Пассажиров повезут по маршруту от станции метро «Девяткино» до Лесной улицы. Автобусы оборудованы распашными дверями и подъемником для инвалидов, пассажиров с детскими колясками, а также для пожилых людей.

Каждый автобус оснащен современными системами безопасности и навигационными устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяющими отслеживать их перемещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус №330 сменил перевозчика и добавил новую остановку на маршруте.

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