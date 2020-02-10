Руководителю Spar грозит уголовное дело

Руководителю Spar грозит уголовное дело
ТД "Интерторг" может грозить банкротство. Фото: Google View

Поставщики закрытых сетей Spar и Семья обратились в полицию.

В январе сразу несколько компаний обратились в полицию с просьбой о проведении проверки в отношении руководителя ТД «Интерторга» Михаила Абдуллаева. Если в его действиях будут выявлены факты мошенничества, то возможно возбуждение уголовного дела по статье 159 ч.7.

В случае доказательства вины, покрытие расходов пострадавшей стороны будет оплачено и из имущества самого Абдуллаева. Обращение было подано компаниями, в числе которых — «Волжский пекарь», «Пит-Продукт», «Фацер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ОЭБиПК УМВД России.

Оплачивать продукцию ТД «Интерторг» перестал ещё в октябре. Но представители компании просили производителей не обращаться в суд. А потом и вовсе было объявлено о закрытии магазинов.

Финансовые претензии к ретейлеру со стороны разных кредиторов превышают 15 млрд руб., из которых 8,1 млрд руб. «Интерторг» должен Сбербанку. Сам Михаил Абдуллаев сообщил, что про заявления ему ничего неизвестно. Долги же он объяснил тем, что всю прибыть и кредиты вкладывал в открытие новых магазинов. Но, к сожалению, ожидаемая покупательская способность не оправдалась.

Пока что, руководитель ТД «Интерторг» не может ответить, насколько он рассчитается с долгами поставщикам, но отметил, что им важно сохранить имущество, чтобы произвести наиболее полный возврат средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал имущество «Интерторга», владеющего Spar и «Семья».

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