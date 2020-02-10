В Петербурге нашли доцента «Военмеха», пропавшего по пути к могиле кота

В Петербурге нашелся доцент БГТУ «Военмех». Мужчина три дня назад ушел навестить могилу кота и пропал.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась 51-летняя супруга доцента. Женщина рассказала, что её муж вышел из квартиры на проспекте Авиаконструкторов и не вернулся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина собирался посетить могилу кота в Юнтоловском заказнике. Однако визит на «кладбище» затянулся. Домой петербуржец не возвращался несколько дней, на звонки не отвечал. С собой у него были мобильный телефон и банковские карты.

Найти доцента удалось три дня спустя. Мужчина сам вернулся домой и пояснил, что все это время выпивал с друзьями в гаражах, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве нашли пропавшего 27-летнего гражданина Сирии. Молодой человек живет и учится в Петербурге.