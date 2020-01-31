Пропавший в Петербурге сириец нашелся в Москве

В Москве найден 27-летний гражданин Сирии. Ранее он пропал в Василеостровском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сириец учится на втором курсе Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ. Вечером 27 января он ушел из общежития на Среднем проспекте В.О. и не вернулся.

Сообщение о его пропаже поступило в полицию около 15:55 часов 30 января. На тот момент студент не появлялся в общежитии почти трое суток. На связь он не выходил.

Установить местонахождение сирийца удалось правоохранителям. Выяснилось, что он уехал из Петербурга в Москву. Вернуться студент планирует в пятницу, 31 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала,что в Василеостровском районе Петербурга пропала 22-летняя девушка. Она ушла с корпоратива в лофте на Брижевой линии утром 29 января и больше на связь не выходила.