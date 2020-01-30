На Васильевском острове пропала 22-летняя девушка, её разыскивает весь город

Близкие и родные забили тревогу после того, как 22-летняя Кристина Кукушкина уехала с корпоратива в 5:30 утра 29 января. В течение суток девушка не выходит на связь.

Информацию о случившемся и ориентировку распространила в Сети знакомая пропавшей девушки. По её словам, корпоратив проходил в лофте на Васильевском острове по адресу Биржевая линия, 12. После окончания мероприятия Кристина, предположительно, отправилась домой, однако больше её никто не видел.

Полное имя пропавшей — Кукушкина Кристина Николаевна. Девушка родилась 28.11.1997, рост около 155 см, среднее телосложение, темно-русые длинные волосы, также имеется пирсинг крыла носа (украшение в виде кольца). «Была одета в клечатую юбку, серую кофту (возможно сняла её и осталась в чёрной футболке с Виктором Цоем), тёмные колготки, коричневые ботинки (мартинсы), а также в искусственную шубу (типа «чебурашка»)», — сказано в ориентировке.

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