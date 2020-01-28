В Петербурге после бара пропал актер из сериала «Молодежка»

В Петербурге разыскивают 26-летнего актера из сериала «Молодежка» Евгения Романцова. Он пропал после похода по питейным заведениям.

О пропаже актера в полицию сообщил его приятель. Вместе они приехали в Петербург из Москвы, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодые люди решили выпить в баре. Около 3:30 ночи приятель потерял Романцова из виду. В гостиницу актер не возвращался. Связаться с ним не получается.

Одет актер Романцов в темную куртку, спортивную кофту с капюшоном, черные кроссовки и джинсы. Информация уточняется.

Евгений Романцов — 26-летний российский актер. Известен по роли Алексея Платонова в сериалах «Молодежка. Взрослая жизнь» и «Молодежка. Лед и пламя», а также роли Глеба в сериале «Ивановы-Ивановы». Сыграл футболиста «Динамо» Константина Крижевского в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропал студент медицинского вуза.