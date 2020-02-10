Космическая станция Solar Orbiter запущена к Солнцу

Космическая станция Solar Orbiter запущена к Солнцу
Запуск станции Solar Orbiter. Фото: youtube.com/user/NASAtelevision

С космодрома на мысе Канаверал 10 февраля запустили автоматическую космическую станцию Solar Orbiter. Она призвана детально изучить полярные области Солнца.

Станция отправилась в космос вместе с ракетой-носителем Atlas V 411. Наблюдать за её движением можно было в прямом эфире на YouTube-канале NASA. Примерно через час после запуска станция отделилась от ракеты-носителя и вышла на заданную траекторию полета.

Программа изучения рассчитана на девять лет, пишет N + 1. Станция оборудована десятком научных приборов, в том числе коронографом и магнитометром. Её задача — исследование корональных выбросов массы, формирования протуберанцев и механизма ускорения солнечного ветра.

Разработана станция Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший астронавт рассказал о зарплатах в NASA.

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Космическая станция Solar Orbiter запущена к Солнцу
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