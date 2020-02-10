Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

Певица МакSим может уйти со сцены навсегда
ДТП произошло 23 апреля 2019 года по дороге в аэропорт. Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка надеется вернуться на сцену, но этого может не произойти.

В начале февраля МакSим отменила свои выступления, сославшись на проблемы со здоровьем. Год назад она попала в серьёзное ДТП, от последствий которого ей пока не удалось оправиться. У певицы головные боли, боли в ногах, проблемы со сном и с сосудами. Неврологи объясняют это посттравматическим синдромом. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на концертного директора певицы – Маргариты Соколовой.

Если состояние артистки нормализуется, может появиться шанс на возобновление её творческой деятельности. Но пока, врачи говорят о необходимости долгой реабилитации. Поэтому, сейчас необходимо ограничить любые рабочие процессы. Насколько это затянется – неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи не знают, чем больна певица МакSим.

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