Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

Артистка надеется вернуться на сцену, но этого может не произойти.

В начале февраля МакSим отменила свои выступления, сославшись на проблемы со здоровьем. Год назад она попала в серьёзное ДТП, от последствий которого ей пока не удалось оправиться. У певицы головные боли, боли в ногах, проблемы со сном и с сосудами. Неврологи объясняют это посттравматическим синдромом. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на концертного директора певицы – Маргариты Соколовой.

Если состояние артистки нормализуется, может появиться шанс на возобновление её творческой деятельности. Но пока, врачи говорят о необходимости долгой реабилитации. Поэтому, сейчас необходимо ограничить любые рабочие процессы. Насколько это затянется – неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи не знают, чем больна певица МакSим.