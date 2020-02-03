Врачи не знают, чем больна певица МакSим

Сейчас артистка находится в обычной палате. Медики ломают голову над диагнозом.

Об этом стало известно 3 февраля. Обо всем рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова. Она заявила, что МакSим действительно госпитализировали, вот только какой у нее диагноз – до сих пор выяснить не удалось. Сейчас артистка не находится в реанимации, кажется, ее жизни ничего не угрожает. Тем временем МакSим жалуется на головные боли и бессонницу.

«Есть вещи, которые очень сложно определить. Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз»,

— заявила представительница артистки.

Самочувствие МакSим ухудшилось несколько дней назад. Она решила пройти обследование и угодила в больницу. Ей предстоит восстанавливаться до восьми месяцев, так что все ближайшие выступления отменены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с подозрением на коронавирус впервые госпитализировали ребенка.