В Петербурге с подозрением на коронавирус впервые госпитализировали ребенка

В Петербурге с подозрением на коронавирус впервые госпитализировали ребенка
Врачи отмечают, что ребенок в удовлетворительном состоянии. Фото: pixabay.com

В минувшие выходные в Детской городской больнице им. Филатова оказался первый ребёнок с подозрением на коронавирус. Малыш вместе с мамой вернулся с поездки на остров Хайнань.

Ребенок попал в медицинское учреждение с признаками ОРВИ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное: лихорадки у малыша не наблюдается. Отметим, что в больницу имени Филатова доставляют совсем маленьких пациентов. Детей старше 4 лет и взрослых отправляют в Боткинскую больницу.

Результаты исследования пока не готовы, однако ранее коронавирус не диагностировали у детей, поэтому можно ожидать положительного исхода ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за усложнения логистики в Поднебесной и опасной эпидемиологической ситуации ритейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая.

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