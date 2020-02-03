В Петербурге с подозрением на коронавирус впервые госпитализировали ребенка

В минувшие выходные в Детской городской больнице им. Филатова оказался первый ребёнок с подозрением на коронавирус. Малыш вместе с мамой вернулся с поездки на остров Хайнань.

Ребенок попал в медицинское учреждение с признаками ОРВИ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное: лихорадки у малыша не наблюдается. Отметим, что в больницу имени Филатова доставляют совсем маленьких пациентов. Детей старше 4 лет и взрослых отправляют в Боткинскую больницу.

Результаты исследования пока не готовы, однако ранее коронавирус не диагностировали у детей, поэтому можно ожидать положительного исхода ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за усложнения логистики в Поднебесной и опасной эпидемиологической ситуации ритейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая.