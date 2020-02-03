«Магнит» приостановил поставку китайских фруктов и овощей

Один крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.

Причиной стало значительное усложнение логистики из-за распространения в Поднебесной инфекции. При этом компания стала активно импортировать фрукты и овощи из Марокко, Турции и Израиля. Ранее около 3% оборота «Магнита» занимали помидоры, перец, мандарины, виноград и помело, привозимые из Китая.

На сегодняшний день китайский импорт полностью замещен не только поставками из других стран, но и отечественными производителями. Благодаря этому закупки и логистика продолжаются в штатном режиме и для покупателей количество продуктов на полках остается прежним.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили 75 человек, попавших в больницы с подозрением на коронавирус. Среди тех, чьи результаты анализов уже на руках у медиков, диагноз не подтвержден ни у одного человека.