В Петербурге проверили 75 человек с подозрением на коронавирус

В Петербурге ситуация с коронавирусом не вызывает тревоги. Фото: pixabay.com

В Петербурге ситуация с коронавирусом не вызывает тревоги. Фото: pixabay.com

В течение десяти дней, с 22 января по 3 февраля, в Северной столице проверили 75 человек с подозрением на коронавирус, приехавших из Китая.

Все они прибыли из Поднебесной с симптомами ОРВИ, однако в целях предостережения распространения опасной инфекции, было решено проверить больных в инфекционных медучреждениях. К счастью, ни в одном из случаев диагноз «коронавирус» не подтвердился.

По словам замглавы городского комитета здравоохранения Евгения Антипова, ежедневно в больницы Петербурга поступает от 3 до 5 человек с подозрением на китайский вирус. При этом количество обращений не увеличивается, поэтому ситуация полностью под контролем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что врачи Боткинской больницы, к счастью, не выявили коронавирус у жительницы Мурино, вернувшейся с Хайнаня.