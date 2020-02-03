У вернувшейся из Китая жительницы Мурино не подтвердили коронавирус

Жительницу Мурино госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус после возвращения с Хайнаня. Однако предположение врачей оказались ложными.

Жительницу госпитализировали накануне, 2 февраля. Смертельного заболевания в ее организме не нашли. Тест на коронавирус проводил центр Роспотребнадзора по региону.

По данным пресс-службы правительства Ленобласти, сообщили «РИА Новости», тест отрицательный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что женщину проверяли на коронавирус в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.