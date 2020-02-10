Семак не знает, продлит ли контракт с «Зенитом»

Семак не знает, продлит ли контракт с &#171;Зенитом&#187;
Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не готов подтвердить информацию о продлении контракта с клубом. Вопрос этот пока не обсуждался.

«Я слышал, как председатель совета директоров высказалась, что мой контракт будет продлен. Но мы его еще не обсуждали», — рассказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Он признался, что конкретных предложений или обсуждений не было. Клуб был сосредоточен на подготовке к сезону, потому вопросы о будущем Семака в «Зените» ушли на второй план.

Семак добавил, что не намерен подписывать контракт на один год, потому как при таких условиях невозможно строить среднесрочные планы. Оптимальным сроком он назвал два года.

Действующее соглашение между Семаком и «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Сергей Семак останется главным тренером, если итоги РПЛ сезона 2019/2020 удовлетворят руководство «Зенита».

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