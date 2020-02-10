Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за пикет против повышения тарифов

Невский районный суд Петербурга обязал Максима Евстропова выплатить штраф 20 тыс. рублей. Мужчина привлечен к административной ответственности за участие в пикете против повышения транспортных тарифов.

Суд сослался на то, что уведомление о проведении пикета не было подано в установленном порядке (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пикет был проведен 8 декабря у дома 1 по площади Ленина. Продлился он всего десять минут: с 14:45 до 14:55.

Суд установил, что Евстропов проводил пикетирование в составе группы лиц из трех человек. Находились они при этом менее чем в 50 метрах друг от друга.

В качестве атрибутики Евстропов использовал черный флаг и плакаты с надписями «Лежать под землей дешевле, чем ездить» и др.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участников пикетов против изменения Конституции.