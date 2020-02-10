РЖД запустит 70 дополнительных поездов в февральские праздники

Чаще всего россияне едут куда-то 21 февраля, а возвращаются домой 24 февраля.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». В компании отметили, что в связи с февральскими праздниками россияне начнут больше путешествовать. Чаще всего покупаются билеты на 21 число, а в обратную сторону – на 24 февраля. Чтобы всем хватило мест, принято решение запустить около 70 дополнительных поездов – они будут курсировать из Москвы в Чебоксары, Казань, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Оренбург.

В сообщении сказано, что билеты уже есть в продаже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители погибшей на ж/д переходе на Туристской девочки будут судиться с РЖД. Родители не называют сумму иска, однако, по судебной практике, обычно он составляет до 10 млн рублей.