Родители погибшей на ж/д переходе на Туристской девочки будут судиться с РЖД

Родители 16-летней девочки, погибшей три года назад на железнодорожном переходе на Туристской улице, намерены через суд добиться компенсации морального вреда от ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Как пишет АБН, соответствующий иск был зарегистрирован в Приморском районном суде Петербурга. Родители не называют сумму иска, однако, по судебной практике, обычно он составляет до 10 млн рублей. Стоит отметить, что в 2018 году родственники погибшего на ж/д переходе в Подмосковье смогли отсудить у РЖД всего 30 тысяч рублей.

Семья погибшего подростка также имеют право на возмещение имущественного ущерба, а в частности трехлетнее лечение матери девочки, похороны погибшей и поминальные обеды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы ждут безопасный подземный переход на Туристской, где погибли десятки человек.