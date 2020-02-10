Работник таможни выплатит штраф за взятку в Петербурге

Мужчина признал свою вину и был приговорен к условному сроку.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Работника таможни признали виновным в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Кировский районный суд назначил ему наказание в виде условного срока на 3,5 года и штраф — 100 тысяч рублей.

7 августа мужчина работал на таможенном контроле поста «Гавань». Он разрешил провести через границу незадекларированные товары, но за вознаграждение. С ним пытались договориться о меньшей сумме, но не удалось. Таможенник и не подозревал, что с ним ведут переговоры сотрудники ФСБ. В результате его задержали уже после получения денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в получении взятки от бывшего ректора Аграрного университета Ефимова. В 2018-м году экс-ректор аграрного университета Виктор Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 млн рублей Ольшевскому и Глазуновой за то, чтобы сохранить статус свидетеля.