Суд арестовал подозреваемого в получении взятки от бывшего ректора Аграрного университета Ефимова

Пушкинский районный суд арестовал Александра Ольшевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда он будет находиться под стражей до 13-го марта.

Следствие считает, в 2018-м году экс-ректор аграрного университета Виктор Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 млн рублей Ольшевскому и Глазуновой за то, чтобы сохранить статус свидетеля. Фигуранты дела не имели возможностей и намерений помогать экс-ректору, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ольшевский вину он не признает. Известно, что он имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Официально не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога. Его среднемесячный доход составляет от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее суд приговорил Виктора Ефимова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Виктор Ефимов, возглавлявший вуз с 2005-2015 годах, обвиняется в растрате денег, выделенных университету Министерством образования и науки на проведение научно-исследовательских работ.

Суд установил, что Ефимов дал указание проректору подписать гоcконтракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на сумму 36 млн рублей, заранее зная, что условия контракта выполняться не будут. С расчетного счета ВУЗа на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, он похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дело бывшего ректора аграрного университета Виктора Ефимова передано в суд. В понедельник, 15 июля, он признался в хищении 28,65 млн рублей, а теперь отказался от признательных показаний.