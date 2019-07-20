Виктор Ефимов отказался от своего признания в растрате

Дело бывшего ректора аграрного университета Виктора Ефимова передано в суд. В понедельник, 15 июля, он признался в хищении 28,65 млн рублей, а теперь отказался от признательных показаний.

Виктор Ефимов, возглавлявший вуз с 2005-2015 годах, обвиняется в растрате денег, выделенных университету Министерством образования и науки на проведение научно-исследовательских работ. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Пушкинский районный суд зарегистрировал дело Ефимова, но пока не принял его к производству.

По версии следствия, выделенные министерством 36 млн рублей по указанию Ефимова были перечислены АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», после чего 28 слн из них были присвоены и растрачены. Славу Ходько, 69-летнего гендиректора некоммерческой организации, в которую поступили деньги, весной 2018 года суд приговорил к полутора годам лишения свободы за мошенническое хищение на этом госконтракте 850 тыс рублей, Виктор Ефимов проходил по делу свидетелем. Ходько выпустили по УДО в январе этого года.

Виктору Ефимову 71 год, он кандидат технических и доктор экономических наук, имеет множество наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При советской власти был секретарем Ленинградского горкома КПСС, в 2003 году баллотировался на губернаторских выборах Петербурга. В начале 2000-х Ефимов был первым зампредседателя Концептуальной партии «Единение» (КПЕ), которую возглавлял ныне покойный генерал-майор Константин Петров, один из создателей и пропагандистов Концепции общественной безопасности (КОБ). Виктор Ефимов известен широкому кругу зрителей благодаря многочисленным лекциям, его канал на YouTube насчитывает более 83 тыс. подписчиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд Петербурга оставил под арестом бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова