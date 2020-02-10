Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Главный тренер клуба объяснил трансферную политику «Зенита».

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24». Он заявил, что «сине-бело-голубые» не могут позволить себе покупать таких же дорогих игроков, как, например, ЦСКА. Семак считает, что это правильное инвестирование денег – футболисты, играющие за петербургскую команду, достаточно хорошо, вот только необходимо правильно выстроить взаимодействие и селекционную работу.

Спортивный специалист понимает, что «деньги все считают».

«Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов — они очень дорого стоят»,

— признался он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак не знает, продлит ли контракт с «Зенитом». Он признался, что конкретных предложений или обсуждений не было. Клуб был сосредоточен на подготовке к сезону, потому вопросы о будущем Семака в «Зените» ушли на второй план.