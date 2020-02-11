Молодежь устроила стрельбу в Петергофе

Молодежь устроила стрельбу в Петергофе
Группу молодых людей доставили в отдел полиции. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после сообщения очевидцев о хлопках в Петергофе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все произошло ночью в понедельник, 10 февраля у дома №29 на улице Разводной в Петергофе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четверых человек в возрасте от 20 до 30 лет — трое мужчин и женщина. Их доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

У одного из мужчин при себе был чехол с пневматическим ружьем. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец случайно прострелил себе руку при перезарядке ружья. Все произошло в субботу, 8 февраля, в одной из деревень Новгородской области.

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