Петербуржец случайно прострелил себе руку при перезарядке ружья

Петербуржец случайно прострелил себе руку при перезарядке ружья
Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга к сотрудникам правоохранительных органов поступил сигнал из медучреждения об огнестрельном ранении у горожанина.

Все произошло в субботу, 8 февраля, в одной из деревень Новгородской области. Травмированный 55-летний мужчина сам пришел за медпомощью к врачам в институт им. Р.Р. Вредена.

Как стало известно gazeta.spb.ru, житель рассказал, что при перезарядке пневматического ружья случайно выстрелил в свою руку.

Врачи диагностировали у пострадавшего ранение второго пальца левой кисти, а также дефект кости и ногтевой фаланги. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике в Пулково, который стащил куртку пассажирки.

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