Хотел подарить супруге: рабочий в Пулково присвоил себе куртку пассажирки

Злоумышленник присвоил себе дорогостоящий пуховик пассажирки в петербургском аэропорту Пулково. В преступлении заподозрили одного из сотрудников.

К сотрудникам правопорядка обратилась женщина. Она рассказала, что оставила свой пуховик в тележке для вещей на привокзальной площади, а позже его там не обнаружила.

Как сообщили в пресс-служба УТ МВД по СЗФО, стоимость верхней одежды заявительница оценила в 33 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли предположительного воришку. Им оказался мужчина, работающий четыре месяца в одной из компаний, обслуживающих Пулково. Среди его обязанностей был сбор тележек.

Увидев в одной из таких тележек брендовую вещь, мужчина решил забрать ее себе. Он признался, что планировал подарить куртку своей жене.

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