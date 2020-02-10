Петербуржцы хвастаются полученными пятилетними визами

Петербуржцы хвастаются полученными пятилетними визами
Петербуржцы публикую ото в соцсетях. Фото: pixabay

В Северной столице Генеральное консульство Финляндии выдало местным жителям первую партию виз сроком действия пять лет.

После вступления в силу нового Шенгенского визового кодекса жители ринулись за визами. Теперь горожане делятся своей радостью в соцсетях, а также публикую фотографии новых виз. На кадрах видно, что виза действует с 2020 по 2025 год.

Незадолго до этого в Генконсульстве Финляндии заявили, что визу с максимальным сроком действия можно получить при некоторых условиях: заявитель был обладателем двухлетней шенгенской визы в последние три года, не нарушая правила ее использования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянам станет проще получить финскую визу на пять лет.

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