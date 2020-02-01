Правила получения шенгенской визы изменят со 2 февраля

Правила получения шенгенской визы изменят со 2 февраля
Туристы смогут получить шенген сроком на пять лет. Фото: pixabay

С воскресенья, 2 февраля, в правила получения шенгенских виз будет внесен ряд изменений.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров «АТОР», после вступления в силу изменений путешественники получат возможность подавать документы на продление срока действия визы за шесть месяцев до его окончания. На данный момент документы можно подавать за три месяца.

Кроме того, туристы, которые правильно использовали шенгенскую визу на два года в течение последних трех лет, смогут получить шенген сроком на пять лет.

В АТОР предполагают, что после изменений увеличится количество однократных виз, которые будут действовать только на время поездки в другую страну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия приостановила выдачу виз китайским туристам.

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