Россия приостановила выдачу виз китайским туристам

Россия приостановила выдачу виз китайским туристам
Запрет начал действовать с сегодняшнего дня. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел РФ анонсировало приостановку оформления виз для китайцев. Кроме того, россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

Временный запрет на получение электронных виз для китайцев, желающих приехать в Россию, вступил в силу в четверг, 30 января. Принятые меры вызваны вспышкой неизвестной инфекции в китайской провинции Ухань, на сегодняшний день поразившей более шести тысяч человек по всему миру.

В частности, для граждан Поднебесной будут закрыты пограничные пропускные пункты, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, граница РФ на Дальнем Востоке будет временно закрыта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
визы Китай коронавирус россия туристы эпидемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга заплатит 300 тысяч рублей за уничтожение зеленых насаждений
К снегопаду в Ленобласти готовы и люди, и техника
Россия приостановила выдачу виз китайским туристам
Есть проблемы с интернетом от ПАО «Ростелеком»? Не молчите!
Мишустин отдал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в связи с ...
В 2020 году в Ленобласти появятся 30 водоочистительных станций
В Петербурге мужчина 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду: неустойка ...
Житель Шушар из ревности поджог дом и квартиру родителей своей бывшей