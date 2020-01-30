Россия приостановила выдачу виз китайским туристам

Министерство иностранных дел РФ анонсировало приостановку оформления виз для китайцев. Кроме того, россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

Временный запрет на получение электронных виз для китайцев, желающих приехать в Россию, вступил в силу в четверг, 30 января. Принятые меры вызваны вспышкой неизвестной инфекции в китайской провинции Ухань, на сегодняшний день поразившей более шести тысяч человек по всему миру.

В частности, для граждан Поднебесной будут закрыты пограничные пропускные пункты, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, граница РФ на Дальнем Востоке будет временно закрыта.