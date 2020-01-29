Стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае

Стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Меры по противодействию эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV начнут действовать в конце следующей недели, примерно 8 февраля, после чего вспышка вируса должна пойти на спад.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз специалиста китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуана, новый коронавирус имеет инкубационный период. Однако, если считать от ввода карантина в Ухане — 23 января, то приблизительно к 8 февраля будут видны отчетливые результаты.

Согласно последним данным, число зараженных китайским коронавирусом превысило шесть тысяч человек в ряде стран мира. Коронавирус, в частности, добрался до Тайваня, Тайланда, Гонконга, Финляндии, Австралии, Франции. Количество смертей составило 132, отмечает издание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил снизить потери от коронавируса.

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